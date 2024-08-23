ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Hoe lang gaat de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel mee?

De levensduur van de batterij van uw Sonicare-tandenborstel is afhankelijk van hoe vaak en hoe lang u poetst. Op basis van twee keer per dag een poetsbeurt van twee minuten gaat een volledig opgeladen batterij ten minste twee tot drie weken mee. Als u problemen ondervindt met de batterij van uw tandenborstel, klikt u op deze link om een vervanging onder garantie te starten.  

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX3792/12 , HX3689/43 , HX3792/11 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning