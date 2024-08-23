Philips-ondersteuning
Hoe lang gaat de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel mee?
De levensduur van de batterij van uw Sonicare-tandenborstel is afhankelijk van hoe vaak en hoe lang u poetst. Op basis van twee keer per dag een poetsbeurt van twee minuten gaat een volledig opgeladen batterij ten minste twee tot drie weken mee. Als u problemen ondervindt met de batterij van uw tandenborstel, klikt u op deze link om een vervanging onder garantie te starten.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX3792/12 , HX3689/43 , HX3792/11 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›