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Philips-ondersteuning

Waarom zit er een opening tussen mijn opzetborstel en het handvat?

Een kleine opening tussen de opzetborstel en het handvat van de tandenborstel is normaal en noodzakelijk. De opzetborstel moet kunnen bewegen om de juiste hoeveelheid trillingen te creëren. 

Opening Sonicare-opzetborstel

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX8311/15 , HX8513/12 , HX8596/21 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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