Waarom zit er een opening tussen mijn opzetborstel en het handvat?

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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX8311/15 , HX8513/12 , HX8596/21 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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