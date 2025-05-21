De Philips Sonicare-app is beschikbaar op de meeste smartphones zolang het besturingssysteem voldoet aan de onderstaande minimumvereisten.
Android: Android 12 en hoger
Apple: iOS 17 en hoger
De Philips Sonicare for Kids-app is beschikbaar op de meeste smartphones en tablets zolang het besturingssysteem voldoet aan de onderstaande minimumvereisten.
Android: Android 8 en hoger
Apple: iOS 12 en hoger
Apparaten die zijn aangepast door middel van rooting of jailbreaking, worden door geen van beide apps ondersteund. Ook Huawei-apparaten worden niet ondersteund, ongeacht het besturingssysteem.
U kunt de app downloaden via de Google Play Store of de Apple iOS Store.