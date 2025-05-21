Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

    Philips-ondersteuning

    Welke apparaten zijn compatibel met de Sonicare-app/Sonicare for Kids-app?

    Gepubliceerd op 21 mei 2025

    De Philips Sonicare-app is beschikbaar op de meeste smartphones zolang het besturingssysteem voldoet aan de onderstaande minimumvereisten.

    Android: Android 12 en hoger
    Apple: iOS 17 en hoger

    De Philips Sonicare for Kids-app is beschikbaar op de meeste smartphones en tablets zolang het besturingssysteem voldoet aan de onderstaande minimumvereisten. 

    Android: Android 8 en hoger
    Apple: iOS 12 en hoger 

    Apparaten die zijn aangepast door middel van rooting of jailbreaking, worden door geen van beide apps ondersteund. Ook Huawei-apparaten worden niet ondersteund, ongeacht het besturingssysteem.

    U kunt de app downloaden via de Google Play Store of de Apple iOS Store. 

     

     

     

     

    De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX9913/17 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7410/02 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9911/89 , HX9911/88 , HX9911/79 , HX9992/45 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9944/13 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX9914/63 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9911/09 , HX9913/18 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/27 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9912/18 , HX9911/13 , HX9913/13 , HX9911/03 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9661/02 , HX9641/01 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9691/02 , HX9691/06 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9901/43 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9681/01 , HX9924/03 , HX9984/47 , HX9944/03 , HX9984/07 , HX9984/17 , HX9903/13 , HX9954/53 , HX9903/03 , HX9924/43 , HX9924/23 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

    Veelgestelde vragen

    Andere nuttige links

    Hulp nodig bij uw product?

    Hebt u een andere vraag?

    Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

    Startpagina voor ondersteuning
    Terug naar boven

    Meld je aan voor onze nieuwsbrief

    Eenmalig 10% korting in de Philips Online Shop
    Extra garantie op geselecteerde producten
    Kortingen op geselecteerde accessoires in de Philips Online Shop

    Meld je aan en ontvang €10 korting

    *
    * Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.
    Wat betekent dit?

    Ontdek Mijn Philips

    Krijg garantie op producten

    Krijg eenvoudig toegang tot product ondersteuning

    Kom in aanmerking voor promoties en speciale aanbiedingen

    Registreren
    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    Terug naar boven

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.