Philips-ondersteuning Hoe gebruik ik mijn Sonicare UV-reiniger?

Volg de stapsgewijze instructies hieronder voor meer informatie over het gebruik van uw Philips Sonicare UV-reiniger. De UV-reiniger werkt alleen met opklikbare opzetborstels. Het apparaat kan niet worden gebruikt voor Sonicare For Kids-opzetborstels. Zorg ervoor dat u de kap van de reisopzetborstel verwijdert voordat u deze gebruikt.

1. Steek de stekker van de reiniger in het stopcontact.

2. Spoel de opzetborstel schoon na het poetsen en schud het overtollige water eraf.

3. Plaats uw vingers in de uitsparing van het deurtje aan de bovenkant van de UV-reiniger en trek het deurtje open.

4. Plaats de opzetborstel op een van de twee pinnen in de reiniger. Zorg ervoor dat de borstelharen naar de lamp zijn gericht.

5. Sluit het deurtje en druk op de groene aan-uitknop om de UV-reinigingscyclus te selecteren. De UV-reiniger werkt alleen als het deurtje goed is gesloten en stopt als het wordt geopend.

De UV-reiniger is in werking wanneer het licht door het venster schijnt. De UV-reinigingscyclus duurt 10 minuten en stopt daarna automatisch.