Kan ik de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel vervangen?
Gepubliceerd op 5 september 2024
Als uw Sonicare-tandenborstel niet aangaat, kunt u het probleem waarschijnlijk niet oplossen door de batterij te vervangen. U kunt hier een online garantieaanvraag indienen, zodat we u kunnen helpen een vervangend apparaat te krijgen of hier contact met ons opnemen. Voor alle Sonicare-tandenborstels en -flossers geldt een garantie van 2 jaar.
De ingebouwde oplaadbare batterij kan worden verwijderd. Instructies voor het verwijderen van de batterij vindt u hier onder ‘Handleidingen en documentatie voor uw product’. Als u niet vertrouwd bent met het demonteren van elektronische apparatuur, raden wij u aan professionele hulp te zoeken bij uw plaatselijke elektronicawinkel.
Wij raden u af de batterij zelf te vervangen, omdat dit het risico op brand of andere mogelijke veiligheidsrisico's kan vergroten.
Opmerking: Als u de tandenborstel openmaakt, vervalt de garantie van het product.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.