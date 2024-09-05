    Philips-ondersteuning

    Kan ik de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel vervangen?

    Gepubliceerd op 5 september 2024

    Als uw Sonicare-tandenborstel niet aangaat, kunt u het probleem waarschijnlijk niet oplossen door de batterij te vervangen. U kunt hier een online garantieaanvraag indienen, zodat we u kunnen helpen een vervangend apparaat te krijgen of hier contact met ons opnemen.  Voor alle Sonicare-tandenborstels en -flossers geldt een garantie van 2 jaar.

    De ingebouwde oplaadbare batterij kan worden verwijderd. Instructies voor het verwijderen van de batterij vindt u hier onder ‘Handleidingen en documentatie voor uw product’. Als u niet vertrouwd bent met het demonteren van elektronische apparatuur, raden wij u aan professionele hulp te zoeken bij uw plaatselijke elektronicawinkel.

    Wij raden u af de batterij zelf te vervangen, omdat dit het risico op brand of andere mogelijke veiligheidsrisico's kan vergroten.

    Opmerking: Als u de tandenborstel openmaakt, vervalt de garantie van het product.

    De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX7106/01 , HX7101/04 , HX7108/04 , HX7119/02 , HX7400/06 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX9913/17 , HX7108/03 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7101/01 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/02 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX7060/01 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9911/89 , HX9911/88 , HX9911/79 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/45 , HX9992/43 , HX9992/02 , HX9992/44 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9913/18 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/09 , HX9911/53 , HX9911/27 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9912/18 , HX9911/13 , HX9913/13 , HX9911/03 , HX6352/42 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9661/02 , HX9691/06 , HX9641/01 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX9901/43 , HX9901/13 , HX9901/03 , HX9601/02 , HX9690/08 , HX9611/19 , HX9681/01 , HX6222/45 , HX6231/12 , HX6311/12 , HX9192/01 , HX9924/03 , HX3212/61 , HX6232/41 , HX9984/47 , HX6611/27 , HX9984/07 , HX9944/03 , HX9984/17 , HX9924/43 , HX9903/03 , HX9903/13 , HX9924/23 , HX9954/53 , HX6238/10 , HX6311/K3 , HX6232/20 , HX6632/22 , HX6341/02 , HX9191/06 , HX3212/04 , HX6392/02 , HX3212/24 , HX6321/03 , HX6612/26 , HX6324/10 , HX3212/42 , HX6222/53 , HX6361/02 , HX6341/07 , HX3212/11 , HX6322/04 , HX3212/07 , HX3212/01 , HX3212/03 , HX3212/52 , HX3212/16 , HX3212/15 , HX6231/08 , HX6511/04 , HX6511/03 , HX6321/02 , HX6632/15 , HX6601/03 , HX6201/15 , HX6631/01 , HX6631/41 , HX6631/13 , HX6512/45 , HX6221/40 , HX6601/09 , HX6512/02 , HX6382/07 , HX6232/02 , HX6231/01 , HX6511/44 , HX6511/43 , HX6510/22 , HX6311/07 , HX6381/07 , HX6511/22 , HX6311/02 , HX6511/33 , HX6511/02 , HX5350/50 , HX5350/02 , HX6381/19 , HX6381/02 , HX6511/50 , HX5581/02 , HX5752/02 , HX5551/02 , HX5751/02 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

