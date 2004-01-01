    Wat zijn de poetsstanden van mijn Sonicare-tandenborstel?

    Gepubliceerd op 19 augustus 2024

    Uw Sonicare-tandenborstel heeft verschillende poetsstanden. Deze standen kunnen per tandenborstel verschillen.
    De standaardmodus van uw tandenborstel is Clean. Deze stand heeft een poetstijd van 2 minuten en is geschikt voor dagelijks gebruik. De andere poetsstanden zijn: 

     

    ModusPoetstijdVoordeel
    Reinigen2 minutenVoor een uitzonderlijke reiniging, elke dag weer.
    Deep Clean3 minutenEen langere poetsstand om meer tijd door te brengen in alle delen van uw mond voor een verkwikkende, grondige reiniging.
    Deep Clean+2 minuten/3 minutenVergelijkbaar met Deep Clean. Als uw tandenborstel is verbonden met de app, werkt deze modus 2 minuten. Als uw tandenborstel niet is verbonden, werkt deze modus 3 minuten.
    Wit/Wit +2 minuten en 40 secondenOm oppervlaktevlekken te verwijderen en uw voortanden te polijsten voor een wittere glimlach.
    Gum Care3 minutenPerfect voor het reinigen van uw tanden en tandvlees.
    Gezond tandvlees3 minuten en 20 secondenEen langere modus voor extra tijd om uw kiezen te reinigen en uw tandvlees gezonder te maken
    Gevoelig2 minutenPoetsstand voor zacht maar effectief reinigen van gevoelige tanden en gevoelig tandvlees
    Tongverzorging20 secondenMaak uw tong schoon met de TongueCare-opzetborstel.
    Pools1 minuutOm uw tanden lichter te maken en te polijsten.
    Max Care3 minutenEen langere modus die Clean- en Massage-modi combineert voor een uitzonderlijke dagelijkse reiniging met extra tandvleesmassage.


     

    De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/44 , HX3689/43 , HX7106/01 , HX7423/08 , HX7101/04 , HX7108/04 , HX7119/02 , HX7400/06 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/09 , HX9913/17 , HX7101/02 , HX7101/01 , HX7423/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7421/01 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7420/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/02 , HX7101/03 , HX7428/02 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7119/01 , HX7429/03 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7429/02 , HX7401/01 , HX7429/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX7060/01 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/89 , HX9911/88 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9911/79 , HX9392/40 , HX6221/22 , HX6807/51 , HX6807/35 , HX9992/02 , HX9992/44 , HX9992/45 , HX9992/43 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX3411/01 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX6201/57 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX9911/94 , HX9911/09 , HX9911/29 , HX9913/18 , HX9911/53 , HX9911/27 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9912/18 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9913/13 , HX6352/42 , HX6221/21 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9661/02 , HX6856/29 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX9631/16 , HX9691/06 , HX9641/01 , HX6803/64 , HX6870/47 , HX6850/64 , HX9901/13 , HX9901/03 , HX9901/43 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9690/08 , HX9681/01 , HX6800/44 , HX3412/06 , HX6807/24 , HX3412/34 , HX3412/07 , HX6870/34 , HX6877/29 , HX6837/34 , HX6830/34 , HX6809/35 , HX6830/35 , HX6850/57 , HX6232/59 , HX6222/45 , HX6836/24 , HX6800/28 , HX8935/33 , HX6803/04 , HX6856/10 , HX6807/24 , HX6888/88 , HX6848/92 , HX6859/35 , HX6859/63 , HX6807/63 , HX6830/53 , HX6833/28 , HX6836/29 , HX6837/28 , HX6830/47 , HX6807/28 , HX6806/03 , HX6851/34 , HX6851/53 , HX6800/35 , HX6857/28 , HX6800/63 , HX6888/63 , HX6805/28 , HX6803/63 , HX6806/04 , HX6870/53 , HX6851/29 , HX6877/34 , HX6859/34 , HX6850/47 , HX6871/47 , HX6877/28 , HX6859/29 , HX6231/12 , HX6830/44 , HX6809/04 , HX6809/34 , HX6837/24 , HX6839/28 , HX6311/12 , HX9354/38 , HX9339/89 , HX9192/01 , HX9924/03 , HX9392/39 , HX9396/89 , HX9379/89 , HX9395/88 , HX9395/88R1 , HX9369/89 , HX9327/87 , HX9337/88 , HX9357/87 , HX9358/88 , HX9359/89 , HX6859/17 , HX9382/36 , HX9382/36R1 , HX6232/41 , HX3212/61 , HX9984/47 , HX9331/33 , HX9393/93 , HX9351/53 , HX9353/56 , HX9363/63 , HX6611/27 , HX9114/37 , HX9393/93R1 , HX9984/07 , HX9984/17 , HX9944/03 , HX9924/43 , HX9903/03 , HX9903/13 , HX9954/53 , HX9924/23 , HX6238/10 , HX6311/K3 , HX6942/14 , HX9351/52 , HX9361/62 , HX9331/32 , HX9391/92 , HX9394/92 , HX6971/33 , HX6971/59 , HX6762/35 , HX9312/04 , HX6232/20 , HX6632/22 , HX6713/11 , HX6911/50 , HX6341/02 , HX9191/06 , HX3212/04 , HX6721/35 , HX6321/03 , HX3212/24 , HX6392/02 , HX9342/09 , HX9382/09 , HX9311/04 , HX9141/50 , HX6222/53 , HX3212/42 , HX9394/40 , HX9398/20 , HX6921/43 , HX6324/10 , HX6612/26 , HX6361/02 , HX6912/51 , HX6341/07 , HX9142/10 , HX9342/02 , HX8923/34 , HX3212/52 , HX3212/07 , HX3212/11 , HX3212/15 , HX3212/16 , HX3212/03 , HX3212/01 , HX6322/04 , HX9352/30 , HX8982/02 , HX6921/06 , HX9112/12 , HX6922/03 , HX9142/31 , HX9372/04 , HX6972/03 , HX9182/32 , HX6972/35 , HX8918/10 , HX8911/01 , HX8911/02 , HX8911/04 , HX9172/15 , HX6231/08 , HX9112/13 , HX6511/04 , HX9336/25 , HX6732/37 , HX9171/20 , HX9111/20 , HX9182/34 , HX6511/03 , HX9111/21 , HX9172/14 , HX6321/02 , HX6601/03 , HX6632/15 , HX6631/01 , HX6201/15 , HX6631/41 , HX6631/13 , HX6512/45 , HX6221/40 , HX6601/09 , HX9332/34 , HX9382/04 , HX9351/04 , HX9331/04 , HX6732/42 , HX6512/02 , HX6762/43 , HX9334/34 , HX6382/07 , HX9361/67 , HX6231/01 , HX6232/02 , HX9112/44 , HX6732/45 , HX9362/67 , HX6712/43 , HX6732/43 , HX6733/43 , HX9333/07 , HX6903/54 , HX6973/53 , HX6511/44 , HX6511/43 , HX9172/44 , HX6973/54 , HX9333/24 , HX6510/22 , HX6311/07 , HX6381/07 , HX6733/33 , HX9352/04 , HX6511/22 , HX9172/10 , HX9112/02 , HX9110/02 , HX9170/10 , HX9332/04 , HX6730/02 , HX6732/02 , HX6311/02 , HX9182/10 , HX6511/33 , HX9322/12 , HX9332/03 , HX9332/05 , HX6901/99 , HX6511/02 , HX5350/50 , HX5350/02 , HX6711/50 , HX6972/10 , HX6381/19 , HX6921/02 , HX6732/33 , HX6995/10 , HX6381/02 , HX6992/03 , HX6730/33 , HX6934/34 , HX6932/34 , HX6972/34 , HX6732/90 , HX6782/33 , HX6986/03 , HX6781/02 , HX6992/10 , HX6982/19 , HX6781/09 , HX6982/17 , HX6711/02 , HX6511/50 , HX6731/02 , HX6711/22 , HX5581/02 , HX6902/02 , HX6932/10 , HX6982/10 , HX6942/04 , HX6982/03 , HX5752/02 , HX5551/02 , HX5751/02 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

