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    Philips-ondersteuning

    Hoe werkt de druksensor op mijn Sonicare-tandenborstel?

    Gepubliceerd op 09 september 2025

    Uw Sonicare-tandenborstel meet de druk die u uitoefent tijdens het poetsen om uw tandvlees en tanden te beschermen. Als u te veel druk uitoefent, verandert de trilling van het handvat. 

    U wordt gewaarschuwd wanneer u te veel druk uitoefent. Afhankelijk van het model van uw tandenborstel kan dit door een of meer van de volgende signalen zijn:

    • Lampje op de voet van de tandenborstel (alleen Prestige 9900-, DiamondClean Smart-, DiamondClean 9000-, 6000- 7000-serie en Advanced Clean)
    • Het herinneringslampje voor de opzetborstel knippert.
    • Een verandering in trilling en daarmee de intensiteit van het poetsen.
    • Een geluid en/of een pulserend geluid.

    Deze signalen stoppen wanneer u de druk verlaagt. 

    Als uw tandenborstel niet reageert wanneer u druk uitoefent, controleert u of de druksensorfunctie is ingeschakeld. U kunt deze functie meestal in- en uitschakelen door de tandenborstel op de oplader te plaatsen en de aan-uitknop maximaal 7 seconden ingedrukt te houden. U hoort een reeks piepjes en er gaat een LED-lampje branden aan de onderkant van de handgreep.

    Raadpleeg uw gebruikershandleiding om te controleren of uw specifieke model is voorzien van een druksensor en om de exacte stappen voor het in- of uitschakelen hiervan te controleren. 

    Als de druksensor ook wordt geactiveerd wanneer u geen druk uitoefent, probeert u uw tandenborstel ten minste 10 seconden op te laden.

     Neem contact met ons op voor verdere ondersteuning als een van deze problemen zich blijft voordoen. 

    De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX3689/43 , HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/44 , HX7106/01 , HX7400/06 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7119/02 , HX9913/17 , HX7111/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7113/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX7060/01 , HX3683/33 , HX9992/31 , CP1922/01 , CP1800/01 , CP1801/01 , CP1715/01 , CP1718/01 , CP1717/01 , CP1716/01 , HX3673/13 , HX3651/11 , HX3675/15 , HX3671/14 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9911/89 , HX3641/02 , HX3673/14 , HX3675/13 , HX3673/11 , HX3651/12 , HX3651/13 , HX3671/11 , HX3671/13 , HX3641/31 , HX3641/11 , HX9911/79 , HX6807/35 , HX6807/51 , HX6481/60 , HX9992/02 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/11 , HX9992/43 , HX9992/12 , HX6800/87 , CP1208/01 , CP1209/01 , CP1207/01 , HX9631/17 , HX9631/18 , HX6888/98 , HX6848/98 , HX6483/52 , HX9944/13 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9913/18 , HX9911/09 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/27 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9912/18 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9913/13 , HX9911/03 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9661/02 , HX6856/29 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9631/16 , HX9691/06 , HX9691/02 , HX6870/47 , HX6803/64 , HX6850/64 , HX9901/13 , HX9901/43 , HX9901/03 , HX9601/02 , HX9690/08 , HX9611/19 , HX9681/01 , HX6800/44 , HX6807/24 , HX6870/34 , HX6877/29 , HX6830/34 , HX6837/34 , HX6809/35 , HX6830/35 , HX6850/57 , HX6836/24 , HX6800/28 , HX6803/04 , HX6856/10 , HX6807/24 , CP0754/01 , CP0755/01 , HX6848/92 , HX6888/88 , HX6800/63 , HX6803/63 , HX6800/35 , HX6805/28 , HX6806/03 , HX6806/04 , HX6859/35 , HX6888/63 , HX6833/28 , HX6830/53 , HX6851/53 , HX6807/28 , HX6807/63 , HX6851/34 , HX6830/47 , HX6836/29 , HX6857/28 , HX6837/28 , HX6859/63 , HX6870/53 , HX6851/29 , HX6859/29 , HX6877/34 , HX6877/28 , HX6871/47 , HX6859/34 , HX6850/47 , HX6839/28 , HX6837/24 , HX6809/34 , HX6830/44 , HX6809/04 , CP0546/01 , HX9924/03 , HX6859/17 , HX9903/13PR , HX9984/47 , HX9114/37 , HX9984/17 , HX9984/07 , HX9944/03 , HX9924/23 , HX9903/13 , HX9903/03 , HX9924/43 , HX9954/53 , HX9141/50 , HX9142/10 , HX9142/31 , HX9112/12 , HX9182/32 , HX9112/13 , HX9172/15 , HX9171/20 , HX9111/20 , HX9182/34 , HX9172/14 , HX9111/21 , HX9112/44 , HX9172/44 , HX9112/02 , HX9172/10 , HX9110/02 , HX9170/10 , HX9182/10 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

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