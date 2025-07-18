    Hoe wijzig ik de intensiteitsinstellingen van mijn Sonicare-tandenborstel?

    Gepubliceerd op 18 July 2025
    U kunt de intensiteit van uw Sonicare-tandenborstel op het handvat of via de app wijzigen. Bekijk hieronder de verschillende manieren waarop u de intensiteit van uw Sonicare-tandenborstel kunt wijzigen.  

    De intensiteit wijzigen op de Sonicare Prestige 9900

    Uw tandenborstel is standaard ingesteld op hoge intensiteit. Dit is de derde en grootste van de drie indicatielampjes.  

    • Het middelste indicatielampje is voor gemiddelde intensiteit.  

    • Het onderste indicatielampje is voor lage intensiteit. 

    U kunt de instelling tijdens de poetsbeurt wijzigen door op de intensiteitslampjes te drukken of met de Sonicare-app.

    De intensiteit wijzigen op de DiamondClean Smart

    U kunt uit drie verschillende intensiteitsniveaus kiezen: laag, gemiddeld en hoog. De intensiteit wordt automatisch geselecteerd op basis van de opzetborstel die u bevestigt. Tijdens het poetsen kunt u de intensiteit wijzigen door op de modus-/intensiteitsknop te drukken. Deze functie kan niet worden aangepast als het handvat gepauzeerd of uitgeschakeld is. 

    De intensiteit wijzigen met de aan-uitknop

    Sommige Sonicare-tandenborstels hebben intensiteitsopties maar geen LED-lampjes. Op deze modellen kunt u de intensiteit wijzigen door tijdens het gebruik op de aan-uitknop te drukken.

    De intensiteit wijzigen op de FlexCare Platinum

    U kunt uit drie verschillende intensiteitsniveaus kiezen: laag, gemiddeld en hoog. Druk op de + om het intensiteitsniveau te verhogen. Druk op - om te verlagen. U kunt dit op elk moment tijdens het poetsen doen. 

    De intensiteit wijzigen met de Sonicare-app (alleen Prestige)

    U kunt de intensiteit van uw Sonicare Prestige-tandenborstel ook wijzigen met de Sonicare-app. Dit werkt als volgt: 

    1. Open de Sonicare-app. 

    1. Tik in het scherm voor vóór het poetsen op de knop ^ om de tandenborstelinstellingen te openen: Tik op het intensiteitsniveau Laag, Gemiddeld of Hoog in de bovenste helft van het scherm. 

    1. Op het updatescherm verschijnt een vinkje. Dit geeft aan dat de intensiteit is gewijzigd. Het vinkje wordt ook weergegeven op het handvat. 

    1. Tik op de pijl < om te beginnen met poetsen op basis van uw nieuwe intensiteit. 

    De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX7106/01 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7420/08 , HX7403/05 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX9913/17 , HX7410/02 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX9918/89 , HX7428/01 , CP0551/01 , CP0552/01 , HX7060/01 , HX9992/31 , CP1715/01 , CP1716/01 , CP1717/01 , CP1718/01 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9911/88 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9911/89 , HX9911/84 , HX9911/79 , HX9392/40 , HX9992/43 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/02 , CP1208/01 , CP1207/01 , CP1209/01 , HX9631/17 , HX9631/18 , HX9944/13 , COP2013/01 , COP2014/01 , COP2015/01 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/63 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9913/18 , HX9911/09 , HX9911/53 , HX9911/27 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9912/18 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9913/03 , HX9911/03 , HX9913/13 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9661/02 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9601/03 , HX9691/06 , HX9901/43 , HX9901/13 , HX9901/03 , CP0555/01 , HX9601/02 , HX9690/08 , HX9611/19 , HX9681/01 , CP0557/01 , CP0556/01 , HX9354/38 , CP0546/01 , HX9339/89 , HX9924/03 , HX9192/01 , HX9392/39 , HX9396/89 , HX9327/87 , HX9337/88 , HX9357/87 , HX9358/88 , HX9359/89 , HX9369/89 , HX9379/89 , HX9395/88 , HX9395/88R1 , HX9903/13PR , HX9382/36 , HX9382/36R1 , CP0474/01 , HX9984/47 , HX9351/53 , HX9363/63 , HX9331/33 , HX9393/93 , HX9353/56 , HX6611/27 , HX9114/37 , HX9393/93R1 , HX9984/07 , HX9944/03 , HX9984/17 , HX9924/23 , HX9954/53 , HX9924/43 , HX9903/03 , HX9903/13 , HX9361/62 , HX9351/52 , HX9331/32 , HX9391/92 , HX9394/92 , HX9312/04 , CP0473/01 , HX6632/22 , HX9191/06 , HX9382/09 , HX9342/09 , HX9141/50 , HX9394/40 , HX9398/20 , HX9311/04 , HX6612/26 , HX9342/02 , HX9142/10 , HX9352/30 , HX9182/32 , HX9112/12 , HX9142/31 , HX9372/04 , CP0471/01 , HX9112/13 , HX9336/25 , HX9172/15 , HX9182/34 , HX9111/20 , HX9111/21 , HX9172/14 , HX9171/20 , HX6631/01 , HX6632/15 , HX6601/03 , HX6631/41 , HX6631/13 , HX6601/09 , HX9332/34 , HX9382/04 , HX9351/04 , HX9331/04 , HX9334/34 , HX9361/67 , HX9112/44 , HX9362/67 , HX9333/07 , CP0472/01 , HX9172/44 , HX9333/24 , CP0467/01 , HX9352/04 , HX9172/10 , HX9112/02 , HX9170/10 , HX9110/02 , HX9332/04 , HX9182/10 , HX9322/12 , HX9332/05 , HX9332/03 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

