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Opladen voor Sonicare-tandenborstels
Dit oplaadstation is compatibel met de meeste Philips Sonicare-tandenborstels en AirFloss-apparaten.
HX6322/12
HX6352/11
HX6221/22
HX680A
HX6807/35
HX6481/60
HX642A
HX6481/50
HX6856/29
HX9601/03R1
HX680P
HX6803/64
HX960V
HX9611/19
Wit
Europese landen
Snoerlengte: 95 CM
2 pinnen
Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.
Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt genieten
Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities
Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product
Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.