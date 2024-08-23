Philips-ondersteuning Mijn Sonicare-tandenborstel trilt minder krachtig

Als de onderstaande instructies niet helpen, neem dan contact met ons op of klik hier om een online garantieaanvraag in te dienen, zodat we u kunnen helpen een vervangend apparaat te krijgen. Voor alle Sonicare-tandenborstels en -flossers geldt een garantie van 2 jaar.



Als uw tandenborstel niet trilt of niet wordt ingeschakeld, kunnen de onderstaande tips voor probleemoplossing u helpen een oplossing te vinden.



Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende.

1. Laad de batterij volledig op. Een tandenborstel zonder volledig opgeladen batterij heeft mogelijk meer vermogen nodig om op de oorspronkelijke sterkte te trillen. Wij raden u aan het apparaat gedurende ten minste 24 uur 's nachts op te laden.



De opladers voor alle Sonicare-tandenborstels zijn verschillend en niet compatibel met andere Sonicare-modellen. We raden u aan de tandenborstel op te laden met de originele oplader die bij uw tandenborstel is geleverd. 2. Schakel EasyStart uit. Bij sommige tandenborstels is de EasyStart-functie standaard ingeschakeld. Deze functie zorgt ervoor dat uw tandenborstel na elke poetsbeurt langzaam het trillingsniveau verhoogt. De trillingen nemen tijdens de eerste veertien sessies toe. Als u wilt dat uw tandenborstel normaal trilt, raden we u aan de EasyStart-functie uit te schakelen. 3. Vervang de opzetborstel. Het kan ook aangeven dat uw opzetborstel versleten is. Wij raden u aan de opzetborstel elke drie maanden te vervangen. U kunt een nieuwe opzetborstel in onze onlinewinkel kopen.



Als u onlangs uw opzetborstel hebt vervangen, gaat u verder met de volgende stap. 4. Wijzig de poetsmodus De geselecteerde modus is van invloed op het trillingsniveau van uw tandenborstel. Sommige poetsmodi zijn minder krachtig, bijvoorbeeld TongueCare en Sensitive. We raden u aan de trilling te verhogen door de poetsmodus te wijzigen. Schakel uw tandenborstel uit en druk op de modus-/intensiteitsknop om de gewenste modus te kiezen. 5. Wijzig de intensiteitsinstelling. Sommige tandenborstelmodellen hebben een intensiteitsstand. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om te controleren of uw tandenborstel is uitgerust met een intensiteitsstand. De geselecteerde intensiteitsstand kan van invloed zijn op het trillingsniveau van uw tandenborstel. U kunt kiezen uit verschillende intensiteitsniveaus. Uw tandenborstel kiest automatisch het intensiteitsniveau op basis van de opzetborstel die u bevestigt.



Tijdens het poetsen kunt u de intensiteit wijzigen door op de modus-/intensiteitsknop te drukken. U kunt de intensiteit niet aanpassen wanneer het handvat is uitgeschakeld. Hebt u nog steeds problemen met uw tandenborstel? Als geen van deze tips helpt, is uw tandenborstel mogelijk vanbinnen beschadigd. Wij raden u aan een reparatie of vervanging voor uw tandenborstel aan te vragen.