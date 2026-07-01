Waarom vraagt mijn Philips Sonicare-app om toestemming?
De Philips Sonicare-app vraagt u om toegang tot functies van uw mobiele apparaat, zoals toegang tot uw locatiegegevens of lijst met contactpersonen. Ontdek waarom.
De Philips Sonicare-app kan u vragen om toegang tot:
Locatieservices
Identiteit
Agenda
Contactpersonen
Telefoonfuncties
Microfoon
Met toegang tot locatieservices geeft u de Philips Sonicare-app automatisch toestemming voor het ontvangen van uw poetsgegevens. Toegang tot locatieservices is niet vereist voor het gebruik van de Philips Sonicare-app. Uw locatiegegevens worden echter wel gebruikt om een winkel bij u in de buurt te vinden of u door te verwijzen naar de contactgegevens van de klantenservice voor uw land.
Met deze functie kunt u uw Google+- of Facebook-account gebruiken voor eenvoudige toegang.
Door toestemming te geven kunt u in uw agenda een een afspraak aanmaken bij uw tandarts of mondhygiënist. Dit wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd en alleen gebruikt voor het maken van afspraken.
Met Contactpersonen hebt u de optie om voortgangsrapporten met uw poetsgegevens te delen met uw tandarts of mondhygiënist (via de functie Contactpersonen). Dit wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd en alleen gebruikt om contact op te nemen met uw tandarts of mondhygiënist.
De app moet toegang hebben tot uw telefoon om rechtstreeks Philips Consumer Care te bellen.
Er is toegang tot microfoongebruik vereist om audio af te spelen via de app. Als u toegang hebt tot een microfoon, kunt u ook gebruikmaken van virtuele assistenten (zoals Siri of Google Assistant) om de app te openen. De Philips Sonicare-app zal nooit opnamen maken met de microfoon.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›