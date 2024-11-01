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    Philips-ondersteuning

    Mijn opzetborstel valt van mijn Sonicare-tandenborstel

    Gepubliceerd op 23 augustus 2024
    Als uw tandenborstel niet wordt opgeladen, kunnen de onderstaande tips voor het oplossen van problemen u helpen een oplossing te vinden.

    Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende.

    Als de opzetborstel van het handvat van uw tandenborstel valt, zorg er dan voor dat de opzetborstel goed is geplaatst. 

    1. Houd de opzetborstel vast met de borstelharen in dezelfde richting als de knoppen op uw tandenborstel.
    2. Druk de opzetborstel stevig op de tandenborstel tot u een lichte klik voelt.

    Een kleine opening tussen de opzetborstel en het handvat van de tandenborstel is normaal en noodzakelijk. De opzetborstel moet kunnen bewegen om de juiste hoeveelheid trillingen te creëren.

    • Opzetborstel van de Sonicare-tandenborstel
    • Brush head gap
  • Opzetborstel van de Sonicare-tandenborstel
  • Brush head gap
    • Zorg ervoor dat de onderkant van de opzetborstel en het gebied rond de metalen as vrij zijn van vuil. U kunt deze schoonmaken met lauwwarm water of een zachte doek.
    Wij raden u aan originele Philips-opzetborstels te gebruiken. Mogelijk passen vervalste opzetborstels niet en vallen ze eraf. 
    Als geen van deze tips helpt, is uw tandenborstel mogelijk vanbinnen beschadigd. Wij raden u aan een reparatie of vervanging voor uw tandenborstel aan te vragen.
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