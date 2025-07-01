Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
In sommige situaties is het mogelijk om een poetsreeks te herstellen in de Sonicare For Kids-app.
Als u nog steeds problemen hebt met de Sonicare For Kids-app, neemt u rechtstreeks contact met ons op via Contact opnemen met Philips-ondersteuning | Philips.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX6600/52, HX6500/33, HX6600/11. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Wat gebeurt er met de gegevens van mijn Sonicare For Kids-app als ik van toestel wissel?
Hoe herstel ik mijn poetsreeks in de Sonicare For Kids-app?
In welke landen is de Sonicare-app beschikbaar?
Welke opzetborstel past op mijn Sonicare tandenborstel?
Kan ik de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel vervangen?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel opladen?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel registreren?
Hoe moet ik mijn Philips Sonicare-tandenborstel reinigen?
Hoe verbind ik mijn tandenborstel met de Sonicare-app?