    Hoe moet ik mijn Philips Sonicare-tandenborstel reinigen?

    Gepubliceerd op 23 juni 2025

    Door uw tandenborstel en opzetborstels regelmatig schoon te maken, gaan ze langer mee en werken ze beter. Maak uw tandenborstel na gebruik schoon door uw opzetborstel en de borstelharen schoon te spoelen. Maak het handvat schoon met een vochtige doek.

    U kunt uw opzetborstel dagelijks reinigen met de Philips Sonicare UV-reiniger voor opzetborstels, die 99% van alle bacteriën van uw opzetborstels verwijdert. 

    We raden u aan om elke week een grondige schoonmaaksessie uit te voeren. Volg de eenvoudige stappen hieronder:
     

    1. Verwijder de opzetborstel.
    2. Spoel de onderkant van de opzetborstel af met warm water.
    3. Spoel de metalen aandrijfas af met warm water.
    4. Veeg het gehele handvat schoon met een doek en zorg ervoor dat u de bovenste afdichting (rond de metalen aandrijfas), de knoppen op het handvat en de onderkant van de tandenborstel schoonveegt. 
    5. Veeg het hele oppervlak van de handvat af met een vochtige doek. 


    Gebruik nooit een vaatwasmachine om uw tandenborstel, opzetborstels en oplader schoon te maken. Gebruik geen scherpe voorwerpen op de rubberen afdichting of knoppen om schade te voorkomen.
     

