Philips-ondersteuning Mijn Sonicare-tandenborstel schakelt automatisch uit

Als uw tandenborstel een hard geluid maakt, kunnen de onderstaande tips voor het oplossen van problemen u helpen een oplossing te vinden.



Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende.

1. Wijzig de poetsmodus. De gekozen poetsmodus bepaalt de poetstijd. Uw tandenborstel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de aanbevolen tijd is verstreken.

We raden u aan de poetsmodus te wijzigen. De poetstijden kunnen variëren van 20 seconden tot 3,5 minuten. 2. Controleer of de BrushPacer is geactiveerd. De BrushPacer verdeelt de poetstijd in zes delen. Tijdens het poetsen stopt het apparaat kort met trillen om aan te geven wanneer u naar het volgende gebied moet gaan. De tandenborstel gaat automatisch uit aan het einde van de poetsbeurt. 3. Controleer of de poetsdruksensor is geactiveerd. Uw tandenborstel meet de druk die u uitoefent tijdens het poetsen. Als u te hard drukt, stopt de knop kort, wat aangeeft dat u te veel druk uitoefent. Hebt u nog steeds problemen met uw tandenborstel? Als geen van deze tips helpt, is uw tandenborstel mogelijk vanbinnen beschadigd. Wij raden u aan een reparatie voor uw tandenborstel aan te vragen.