Mijn Sonicare-tandenborstel schakelt automatisch uit
Als uw tandenborstel een hard geluid maakt, kunnen de onderstaande tips voor het oplossen van problemen u helpen een oplossing te vinden.
Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende.
De gekozen poetsmodus bepaalt de poetstijd. Uw tandenborstel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de aanbevolen tijd is verstreken. We raden u aan de poetsmodus te wijzigen. De poetstijden kunnen variëren van 20 seconden tot 3,5 minuten.
De BrushPacer verdeelt de poetstijd in zes delen. Tijdens het poetsen stopt het apparaat kort met trillen om aan te geven wanneer u naar het volgende gebied moet gaan. De tandenborstel gaat automatisch uit aan het einde van de poetsbeurt.
Uw tandenborstel meet de druk die u uitoefent tijdens het poetsen. Als u te hard drukt, stopt de knop kort, wat aangeeft dat u te veel druk uitoefent.
Als geen van deze tips helpt, is uw tandenborstel mogelijk vanbinnen beschadigd. Wij raden u aan een reparatie voor uw tandenborstel aan te vragen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:HX3792/12 , HX3689/43 , HX3689/44 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›