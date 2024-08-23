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Philips-ondersteuning

Mijn Sonicare-tandenborstel maakt een hard geluid

Als de onderstaande instructies niet helpen, neem dan contact met ons op of klik hier om een online garantieaanvraag in te dienen, zodat we u kunnen helpen een vervangend apparaat te krijgen. Voor alle Sonicare-tandenborstels en -flossers geldt een garantie van 2 jaar. 
Als uw tandenborstel een hard geluid maakt, kunnen de onderstaande tips voor het oplossen van problemen u helpen een oplossing te vinden.

Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende. U kunt ook de onderstaande video bekijken om het probleem op te lossen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX6600/42 , HX6500/03 , HX6500/23 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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