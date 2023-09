Philips-ondersteuning

Mijn Sonicare-tandenborstel maakt een hard geluid

Als uw tandenborstel een hard geluid maakt, kunnen de onderstaande tips voor het oplossen van problemen u helpen een oplossing te vinden.



Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende. U kunt ook de onderstaande video bekijken om het probleem op te lossen.