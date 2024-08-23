Philips-ondersteuning Mijn Sonicare-tandenborstel trilt te krachtig

Als de onderstaande instructies niet helpen, neem dan contact met ons op of klik hier om een online garantieaanvraag in te dienen, zodat we u kunnen helpen een vervangend apparaat te krijgen. Voor alle Sonicare-tandenborstels en -flossers geldt een garantie van 2 jaar.



Sonicare-tandenborstels maken gebruik van krachtige trillingen om uw tanden te reinigen. Als dit is uw eerste elektrische tandenborstel is, kan het enige tijd duren voor u gewend bent aan de trillingen. Probeer de volgende tips!

1.Verlaag het intensiteitsniveau 3000 - 4000-serie, ProtectiveClean 4100 - 4300, 5500-serie: Kies tussen lage en hoge intensiteit door één keer op de aan-uitknop te drukken om de tandenborstel in te schakelen en vervolgens binnen 2 seconden nogmaals op de knop te drukken om de intensiteit te wijzigen. Wanneer u uw tandenborstel voor de eerste keer gebruikt, is de intensiteit standaard ingesteld op laag. ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300 - 7500, 6100 - 6700-serie: Wanneer de slimme opzetborstel op de tandenborstel is geplaatst, wordt automatisch de aanbevolen intensiteit geselecteerd. Als u wilt overschakelen naar een andere intensiteit, drukt u op de modus-/intensiteitsknop tijdens het poetsen. De intensiteit kan niet worden gewijzigd als de tandenborstel uitgeschakeld of gepauzeerd is. Afhankelijk van het model tandenborstel dat u hebt, kunt u het intensiteitsniveau aanpassen. Controleer of EasyStart is ingeschakeld Als uw tandenborstel de EasyStart-functie heeft, is EasyStart standaard ingeschakeld. EasyStart verhoogt langzaam het trillingsniveau tijdens de eerste 14 poetsbeurten. Het kan voelen alsof de trilling aan het begin van de poetscyclus lager en aan het einde sterker is.

U kunt de EasyStart-functie als volgt uitschakelen: Plaats tandenborstel op de oplader. Houd de aan-uitknop ingedrukt terwijl de tandenborstel op de oplader staat tot u na 3 seconden één pieptoon hoort. Laat op de aan-uitknop los. Hebt u nog steeds problemen met uw tandenborstel?

Als geen van deze tips helpt, is uw tandenborstel mogelijk inwendig beschadigd. We raden u aan uw tandenborstel te laten repareren of omruilen. U kunt de aanvraag hiervoor indienen door .



Hebt u nog steeds problemen met uw tandenborstel?Als geen van deze tips helpt, is uw tandenborstel mogelijk inwendig beschadigd. We raden u aan uw tandenborstel te laten repareren of omruilen. U kunt de aanvraag hiervoor indienen door hier te klikken