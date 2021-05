Uw tandenborstel kan handig worden opgeladen in het reisetui terwijl u op pad bent. Hieronder vindt u de stappen om uw tandenborstel op te laden in het reisetui.

Stap vier

Het opladen is begonnen wanneer de tandenborstel twee pieptonen geeft en de lampjes in een omhooggaande richting gaan branden.



Tijdens het opladen knippert de batterij-indicator wit.



Laat het reisetui aangesloten totdat de tandenborstel volledig is opgeladen. Het batterijlampje stopt met knipperen en schakelt uit wanneer het handvat volledig is opgeladen.