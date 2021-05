Uw Sonicare-tandenborstel heeft Adaptieve intensiteit, een functie die is ontworpen om uw tandvlees tegen overmatige druk te beschermen.



Als u gedurende langere tijd te hard poetst, past uw tandenborstel automatisch de intensiteitsinstelling aan.



Wanneer Adaptieve intensiteit begint te werken, wordt het lampje voor feedback bij te veel druk kort gepauzeerd en voelt u dat de trillingsintensiteit verandert. De volgende keer dat u poetst, worden uw normale instellingen hersteld.



Opmerking: Deze functie is bij levering al ingeschakeld op uw tandenborstel. Ga naar Hoe schakel ik de functie Adaptieve intensiteit in en uit? om deze functie uit te schakelen. in de veelgestelde vragen.