Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/12. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Kan ik de Sonicare 9900 Prestige gebruiken als ik een beugel draag of een tandheelkundige modificatie heb?
Hoe werkt de Sonicare 9900 Prestige met de app?
Hoe laad ik het handvat van mijn Sonicare 9900 Prestige op met het oplaadstation?
Hoeveel knoppen zitten er op mijn Sonicare 9900 Prestige?
Hoe kan ik de batterij van mijn Sonicare 9900 Prestige-tandenborstel veilig wegwerpen?
Hoe werkt de poetsbegeleiding in de Sonicare-app?
Kan ik de Sonicare-app synchroniseren met de Apple Health-app?
Kan ik de Philips Sonicare-tandenborstel onder de douche gebruiken?
In welke landen is de Sonicare-app beschikbaar?
Welke apparaten zijn compatibel met de Sonicare-app/Sonicare for Kids-app?
Welke opzetborstel past op mijn Sonicare tandenborstel?
Hoe kan ik de druksensor op mijn Sonicare in- of uitschakelen?
Wat zijn de poetsstanden van mijn Sonicare-tandenborstel?
Kan ik de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel vervangen?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel opladen?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel registreren?
Hoe werkt de druksensor op mijn Sonicare-tandenborstel?
Wat betekenen de symbolen op mijn Sonicare-tandenborstel?
Hoe wijzig ik de intensiteitsinstellingen van mijn Sonicare-tandenborstel?
Hoe poets ik mijn tanden met de Sonicare-app?
Hoe moet ik mijn Philips Sonicare-tandenborstel reinigen?
Hoe verbind ik mijn tandenborstel met de Sonicare-app?