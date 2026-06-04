Kan ik de Sonicare-app synchroniseren met de Apple Health-app?
Hoe zorg ik de dat Apple Health-app synchroniseert met de Sonicare-app?
Download de Sonicare-app uit de Apple App Store en start de Sonicare-app.
Stap twee:
Voer de stappen uit om de Sonicare-app te gebruiken en uw tandenborstel te verbinden.
Stap drie:
- Tik in de Sonicare-app op het ... -pictogram rechtsonder in het beginscherm
- Tik op het gedeelte Instellingen
- Tik op het gedeelte Apple Health-instellingen
- Volg de instructies om verbinding te maken met Apple Health op deze pagina