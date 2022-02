Wat weet u over halogenen koplampen?



Tegenwoordig is halogeen de meest gebruikte technologie voor koplampen. Meer dan 80% van alle moderne auto's hebben halogeenlampen.** Een halogeenlamp is een gloeilamp met een gloeidraad van wolfraam, dat zich in een compact transparant omhulsel bevindt en dat gevuld is met een combinatie van edelgassen.

Halogenen koplampen van Philips worden vervaardigd en goedgekeurd in overeenstemming met de relevante regelgeving voor de openbare weg. De specificaties omvatten de toegestane lichtstroom in lumen, het stroomverbruik en natuurlijk alle afmetingen van het glas van de lamp tot aan de voet. Deze specificatie is bedoeld om er zeker van te zijn dat elke lamp in elke koplamp past, en dat de combinatie zorgt voor de juiste lichtbundel en dat u veilig de weg op kunt.

