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12643LLC1
Type lamp: H18
12 V, 65W
Lange levensduur, minder vervanging
Ultrabestendige lamp
Aantal lampen: 1
Dankzij de hoogwaardige materialen en het robuuste gloeidraadontwerp gaan Philips LongLife EcoVision-lampen tot 1100 uur mee. Dat betekent minder tijd besteden aan het vervangen van lampen en dus minder onderhoud. De duurzaamheid zorgt ervoor dat Philips LongLife EcoVision-lampen ook ideaal zijn voor auto's met hoogspanning.
Technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. Producten met originele Philips-kwaliteit zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte kwaliteitsprocessen (inclusief toepasselijke ISO-normen) die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. Longlife EvoVision-lampen zijn doorgaans compatibel met automodellen van grote merken zoals Audi, BMW, Ford, GM, Toyota en Volkswagen. Raadpleeg de productselectiegids voor meer informatie.
UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen, vochtigheid en trillingen, waardoor het risico op explosie verdwijnt. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 ºC en glas 800 ºC) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.
3.8
van 5
256
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30