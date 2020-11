Upgrade-halogeenmistlampen die een zeer stijlvolle look bieden

Philips WhiteVision ultra is ontworpen voor automobilisten die graag de stijl en uitstraling van LED-verlichting willen, maar die rijden in een auto met conventionele technologie. Dankzij de nieuwe, geavanceerde coating op het glas zijn WhiteVision ultra-lampen onze witste lampen voor op de weg. Ze zorgen voor een prachtige look in de reflector van de mistlamp, die past bij de kleur van upgrade-koplampen.