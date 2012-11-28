Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
12336WVUB1
Type lamp: H3
12 V, 55W
Tot 60% meer zicht
Scherpe, witte look
Aantal lampen: 1
Philips WhiteVision ultra-mistlampen geven uw auto een compleet nieuwe look met fel wit licht. De juiste keuze om goed verlicht en stijlvol de weg op te gaan!
Philips WhiteVision ultra is ontworpen voor automobilisten die graag de stijl en uitstraling van LED-verlichting willen, maar die rijden in een auto met conventionele technologie. Dankzij de nieuwe, geavanceerde coating op het glas zijn WhiteVision ultra-lampen onze witste lampen voor op de weg. Ze zorgen voor een prachtige look in de reflector van de mistlamp, die past bij de kleur van upgrade-koplampen.
Upgrade-mistlampen van White Vision ultra zijn ECE-gecertificeerd voor helder wit licht op de weg. Bestuurders profiteren van een levendige uitstraling met een lamp die voldoet aan relevante regelgeving voor de openbare weg. U hebt geweldig zicht zonder bestuurders vóór u te verblinden, dus de veiligheid komt niet in het geding.
3.8
van 5
257
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30