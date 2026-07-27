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  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
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Niet meer leverbaar

Visionkoplamp auto

9006PRC1

Veiligheid boven alles
De Vision-koplampen bieden tot 30% meer zicht vergeleken met een standaardkoplamp. Deze hoogwaardige kwaliteitsproducten garanderen uitstekende lichtbundelprestaties tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
Bekijk alle voordelen

Tot 30% meer zicht vergeleken met een standaardlamp

Veiligheid boven alles

  • Type lamp: HB4

  • Verpakking van 1

  • 12 V, 55W

Vision-lampen projecteren 25 meter langere lichtstralen dan standaardlampen

Vision-lampen projecteren 25 meter langere lichtstralen dan standaardlampen

Onze verlichtingsoplossingen produceren een sterke en nauwkeurige lichtbundel met maximale output. We blijven altijd de beste, meest efficiënte verlichtingsoplossingen produceren omdat we weten dat onze hoogwaardige verlichting levens kan redden.

Veiligheid op de weg betekent zien en gezien worden

Veiligheid op de weg betekent zien en gezien worden

Verlichting is essentieel wanneer u op de weg rijdt en het enige element in de veiligheidscirkel waarmee daadwerkelijk ongelukken kunnen worden voorkomen. Philips zorgt actief voor een hogere veiligheid op de weg om ongelukken te voorkomen door de algehele zichtbaarheid en wegverlichting te verbeteren.

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Technische specificaties

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