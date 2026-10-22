Upgrade van halogeenkoplampen met een zeer stijlvolle look

Philips WhiteVision ultra is ontworpen voor automobilisten die een upgrade willen met de stijl en uitstraling die doet denken aan LED-verlichting, maar die rijden in een auto met halogeenverlichting. Dankzij de nieuwe, geavanceerde coatingformule op het glas zijn WhiteVision ultra-lampen onze witste lampen voor op de weg die de reflector in de koplamp een prachtige uitstraling geven.