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9012WVUB1
Strakke, onweerstaanbare look
Philips WhiteVision ultra-lampen met de nieuwste coating bieden prachtig wit licht. Dit zijn onze witste halogeenlampen die wettelijk zijn toegestaan op de weg — de perfecte keuze als u een coole, stijlvolle look wilt.
Type lamp: HIR2
12 V, 55W
Tot 60% meer zicht
Scherpe, witte look
Aantal lampen: 1
Philips WhiteVision ultra-koplampen geven uw auto een compleet nieuwe look met fel wit licht. De juiste keuze om goed verlicht en stijlvol de weg op te gaan!
Philips WhiteVision ultra is ontworpen voor automobilisten die een upgrade willen met de stijl en uitstraling die doet denken aan LED-verlichting, maar die rijden in een auto met halogeenverlichting. Dankzij de nieuwe, geavanceerde coatingformule op het glas zijn WhiteVision ultra-lampen onze witste lampen voor op de weg die de reflector in de koplamp een prachtige uitstraling geven.
Geüpgradede WhiteVision ultra-koplampen zijn ECE-gecertificeerd voor helder wit licht op de weg. Bestuurders genieten van een levendige uitstraling en van een lamp die voldoet aan de regelgeving. U kunt daardoor erg ver kijken zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid doordat bestuurders die vóór u rijden worden verblind.
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