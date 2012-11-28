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  • Strakke, onweerstaanbare look
  • Strakke, onweerstaanbare look
  • Strakke, onweerstaanbare look
  • Strakke, onweerstaanbare look
  • Strakke, onweerstaanbare look
  • Strakke, onweerstaanbare look
  • Strakke, onweerstaanbare look
  • Strakke, onweerstaanbare look

WhiteVision ultraStijlvolle look met wit licht

9005WVUB1

3.8
| (256) Reviews & awards
Strakke, onweerstaanbare look
Philips WhiteVision ultra-lampen met de nieuwste coating bieden prachtig wit licht. Dit zijn onze witste halogeenlampen die wettelijk zijn toegestaan op de weg — de perfecte keuze als u een coole, stijlvolle look wilt.
Bekijk alle voordelen

De nieuwste stijlvolle witte lampen voor uw auto

Strakke, onweerstaanbare look

  • Type lamp: HB3

  • 12 V, 60W

  • Tot 60% meer zicht

  • Scherpe, witte look

  • Aantal lampen: 1

Scherp, wit licht

Philips WhiteVision ultra-koplampen geven uw auto een compleet nieuwe look met fel wit licht. De juiste keuze om goed verlicht en stijlvol de weg op te gaan!

Upgrade van halogeenkoplampen met een zeer stijlvolle look

Philips WhiteVision ultra is ontworpen voor automobilisten die een upgrade willen met de stijl en uitstraling die doet denken aan LED-verlichting, maar die rijden in een auto met halogeenverlichting. Dankzij de nieuwe, geavanceerde coatingformule op het glas zijn WhiteVision ultra-lampen onze witste lampen voor op de weg die de reflector in de koplamp een prachtige uitstraling geven.

Prachtige witte, goedgekeurde en stijlvolle koplampen

Geüpgradede WhiteVision ultra-koplampen zijn ECE-gecertificeerd voor helder wit licht op de weg. Bestuurders genieten van een levendige uitstraling en van een lamp die voldoet aan de regelgeving. U kunt daardoor erg ver kijken zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid doordat bestuurders die vóór u rijden worden verblind.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

256

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

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