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LongLife EcoVisionLangere levensduur

12644LLC1

3.8
| (256) Reviews & awards
Verantwoord op weg
Philips LongLife EcoVision-koplampen gaan nog langer mee dan gewone lampen. Daarom zijn ze de beste keuze van bestuurders die het onderhoud aan hun voertuigen willen minimaliseren.
Bekijk alle voordelen

Langere levensduur, minder vaak vervangen

Verantwoord op weg

  • Type lamp: H19

  • 12 V, 60/55W

  • Lange levensduur, minder vervanging

  • Ultrabestendige lamp

  • Aantal lampen: 1

Levensduur van maximaal 1500 uur

Dankzij de hoogwaardige materialen het robuuste gloeidraadontwerp gaan Philips LongLife EcoVision-lampen tot 1500 uur mee. Dat betekent minder tijd besteden aan het vervangen van lampen en dus minder onderhoud. De duurzaamheid zorgt ervoor dat Philips LongLife EcoVision-lampen ook ideaal zijn voor auto's met hoogspanning.

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. Producten met originele Philips-kwaliteit zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte kwaliteitsprocessen (inclusief toepasselijke ISO-normen) die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. Longlife EvoVision-lampen zijn doorgaans compatibel met automodellen van grote merken zoals Audi, BMW, Ford, GM, Toyota en Volkswagen. Raadpleeg de productselectiegids voor meer informatie.

Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen, vochtigheid en trillingen, waardoor het risico op explosie verdwijnt. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 ºC en glas 800 ºC) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

256

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

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