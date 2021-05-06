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Opvallende helderheid voor extra veiligheid
Door de opvallende helderheid te combineren met een voorheen ondenkbaar lange levensduur voor dit type hoogwaardige lamp, biedt de Philips X-tremeVision Pro150 meer zichtbaarheid voor extra veiligheid van u en uw dierbaren op de weg.
Type lamp: H7
12 V, 55W
Tot 150% helderder licht
Tot 450 u
Aantal lampen: 2
Met Philips X-tremeVision Pro150 profiteert u van tot wel 150% helderder licht¹. Rijd naar huis, naar uw dierbaren, in de wetenschap dat u zelfs in het donker en onder slechte weersomstandigheden duidelijk kunt zien. Het geavanceerde filamentontwerp biedt een grotere precisie en betere verlichting van de weg. En de nieuwe Philips Diamond Precision-kwartsglastechnologie zorgt voor meer helderheid.
De nieuwe productietechniek voor Philips Diamond Precision-kwartsglas verhoogt de lichtdoorvoer en biedt een grotere bestendigheid tegen thermische schokken en druk. Een op maat gemaakte samenstelling van edelgassen beschermt de gloeidraad nog verder tegen veroudering. Dit betekent meer helderheid en een langere levensduur tot wel 450 uur, waarschijnlijk de langste levensduur voor een dergelijke krachtige lamp.
De Philips X-tremeVision Pro150 vergroot de mogelijkheid om te reageren op potentiële gevaren, omdat het licht 70 meter verder(2) schijnt. Door het vergroten van de veiligheidsafstand, zijn u en uw passagiers veiliger op de weg.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
benber_papa
06/05/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Deutlich besser als Standard
Die Ausleuchtung und Sicht ist um ein Vielfaches besser als bei den Standard Halogenlampen. Ein richtig schönes weiß und man kann schon sehr früh alle wichtigen Verkehrsschilder sehen und erkennen. In der Nahdistance hätte ich mir etwas mehr Ausleuchtung zu den Seiten erhofft, aber es ist trotzdem besser als vorher. Alles in allem, auf jeden Fall zu empfehlen!
Voordelen
Bessere und weitere Sicht
Nadelen
Im nahen könnte die Ausleuchtung etwas besser sein
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Datum gebruik 2020-04-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Datum gebruik 2020-04-06
1 Helderheid vergeleken met wettelijke minimumnorm.
2 Extra veiligheidsafstand vergeleken met de lichtbundel tot het afgeleide minimum na ECE-regelgeving, gebaseerd op 1 lux. Verste afstand van de auto.
3 Geldt voor dimlicht, verschilt voor mistlichttoepassingen