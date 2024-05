Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. De producten met originele Philips-kwaliteit zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte kwaliteitsprocessen (inclusief toepasselijke ISO-normen) die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. WhiteVision ultra is compatibel met automodellen van belangrijke merken zoals Audi, BMW, Ford, GM, Toyota en Volkswagen. Raadpleeg de productselectiegids voor meer informatie.