Veiligheid staat voorop, vervang dus altijd beide lampen

Het is zinvoller om de koplampen per paar te vervangen in plaats van alleen de defecte lamp te vervangen. Moderne lampen zorgen voor een hogere lichtopbrengst en superieure prestaties, waardoor u veiliger bent op de weg. Door lampen per paar te vervangen bespaart u tijd en kosten, vermijdt u het risico van defecte koplampen, profiteert u van een heldere en evenwichtigere lichtbundel, maar maakt u bovenal het rijden veiliger voor uzelf en uw dierbaren.