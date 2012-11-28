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12362XVPB1
Type lamp: H11
12 V, 55W
Tot 150% helderder licht
Tot 400 u
Aantal lampen: 1
Met Philips X-tremeVision Pro150 profiteert u van tot wel 150% helderder licht¹. Rijd naar huis, naar uw dierbaren, in de wetenschap dat u zelfs in het donker en onder slechte weersomstandigheden duidelijk kunt zien. Het geavanceerde filamentontwerp biedt een grotere precisie en betere verlichting van de weg. En de nieuwe Philips Diamond Precision-kwartsglastechnologie zorgt voor meer helderheid.
De nieuwe productietechniek voor Philips Diamond Precision-kwartsglas verhoogt de lichtdoorvoer en biedt een grotere bestendigheid tegen thermische schokken en druk. Een op maat gemaakte samenstelling van edelgassen beschermt de gloeidraad nog verder tegen veroudering. Dit betekent meer helderheid en een langere levensduur tot wel 450 uur (zie H7; H11: 400 uur), waarschijnlijk de langste levensduur voor een dergelijke krachtige lamp.
De Philips X-tremeVision Pro150 vergroot de mogelijkheid om te reageren op potentiële gevaren, omdat het licht 70 meter verder(2) schijnt. Door het vergroten van de veiligheidsafstand, zijn u en uw passagiers veiliger op de weg.
3.8
van 5
256
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
1 Helderheid vergeleken met wettelijke minimumnorm.
2 Extra veiligheidsafstand vergeleken met de lichtbundel tot het afgeleide minimum na ECE-regelgeving, gebaseerd op 1 lux. Verste afstand van de auto.
3 Geldt voor dimlicht, verschilt voor mistlichttoepassingen