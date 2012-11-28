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  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid
  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid
  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid
  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid
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  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid
  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid
  • Opvallende helderheid voor extra veiligheid

X-tremeVision Pro150Prestaties en levensduur

12258XVPS2

3.8
| (259) Reviews & awards
Opvallende helderheid voor extra veiligheid
Door de opvallende helderheid te combineren met een voorheen ondenkbaar lange levensduur voor dit type hoogwaardige lamp, biedt de Philips X-tremeVision Pro150 meer zichtbaarheid voor extra veiligheid van u en uw dierbaren op de weg.
Bekijk alle voordelen

De beste combinatie van hoge prestaties en duurzaamheid

Opvallende helderheid voor extra veiligheid

  • Type lamp: H1

  • 12 V, 55W

  • Tot 150% helderder licht

  • Tot 350 u

  • Aantal lampen: 2

Rijd veiliger door meer zicht

Met Philips X-tremeVision Pro150 profiteert u van tot wel 150% helderder licht¹. Rijd naar huis, naar uw dierbaren, in de wetenschap dat u zelfs in het donker en onder slechte weersomstandigheden duidelijk kunt zien. Het geavanceerde filamentontwerp biedt een grotere precisie en betere verlichting van de weg. En de nieuwe Philips Diamond Precision-kwartsglastechnologie zorgt voor meer helderheid.

Hoogwaardige lamp met een levensduur tot wel 450 uur²

De nieuwe productietechniek voor Philips Diamond Precision-kwartsglas verhoogt de lichtdoorvoer en biedt een grotere bestendigheid tegen thermische schokken en druk. Een op maat gemaakte samenstelling van edelgassen beschermt de gloeidraad nog verder tegen veroudering. Dit betekent meer helderheid en een langere levensduur tot wel 450 uur (zie H7; H1: 350 uur), waarschijnlijk de langste levensduur voor een dergelijke krachtige lamp.

Koel licht geeft beter zicht en meer comfort

Rijden in donkere omstandigheden kan vermoeiend zijn voor de ogen, wat leidt tot ingespannen kijken en een groter risico op vermoeidheid. De Philips X-tremeVision Pro150 projecteert een witter licht tot 3400 K (zie H7; H1: 3450 K), en zorgt voor een beter contrast met de omgeving, zodat u naderende voertuigen beter kunt herkennen. Dankzij duidelijk zicht blijft u langer alert, waardoor uw rit veiliger en plezieriger wordt.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

259

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

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Voorwaarden

  1. ¹ Helderheid vergeleken met wettelijke minimumnorm.

  2. ² Geldt voor dimlicht, verschilt voor mistlichttoepassingen