De BrushPacer verdeelt de poetstijd in zes gelijke segmenten en geeft aan wanneer u naar de volgende zone moet gaan. Segmenten worden aangegeven door middel van een korte onderbreking van de vibratie.



De tandenborstel gaat automatisch uit aan het einde van de poetsbeurt.



Opmerking: De poetstijd kan worden verlengd wanneer u in de White+-modus of de Gum Health-modus poetst. Raadpleeg de Sonicare-app voor meer informatie over de modi.