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Philips Sonicare For Kids HX6341/02 Sonic electric toothbrush

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Philips SonicareFor Kids HX6341/02 Sonic electric toothbrush

HX6341/02

Philips Sonicare For Kids HX6341/02 Sonic electric toothbrush

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Eco-paspoort - English (US)

  • PDF bestand, 219.1 kB
  • 24 October 2020

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