Ik heb de Philipsscheerkoppen HQ9-50 een volle week van Philips mogen testen. Dit omdat ik in het bezit ben van een 2 jaar oude Philips scheerapparaat PT 920-18.De test was als geheel verrassend. Het wisselen van de koppen ging probleemloos. De koppen scheren de baardharen dieper weg dan ik gewend ben. Mijn huid werd totaal niet geïrriteerd, ongeacht het aantal scheermomenten op een dag. Een keer scheren per dag is ruim voldoende. Het geheel is gebruiksvriendelijk en als slot conclusie durf ik deze nieuwe koppen bij eenieder van harte aan te bevelen !