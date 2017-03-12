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Niet meer leverbaar
Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.
De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.
Personal Comfort Control past het scheerapparaat aan uw huidtype aan. Selecteer de instelling 'Normal' voor snel, aangenaam en glad scheren. Selecteer 'Sensitive' voor aangenaam en glad scheren met maximaal huidcomfort.
4.2
van 5
15
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Joedm7ul
12/03/2017
Deutschland
Spitzengerät
Der beste Rasierer den Ich mal hatte. Leider nach 10 Jahren war der Akku fällig. Lasse mich uberraschen von dem S 3510/06.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9160 Elektrorasierer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9160 Elektrorasierer
Hans1106
01/10/2014
Deutschland
Ein Klasse-Rasierer!
Seit sechs (6) Jahren benutze ich diesen Rasierer. Ohne Probleme. In der Anschaffung sicherlich ein sportlicher Preis, aber über sechs Jahre verteilt.... Ein preiswerter (...er ist seinen Preis wert!) und robuster Begleiter. Wenn nötig, würde ich mit absoluter Sicherheit wieder zurückgreifen auf diese Marke.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9160 Elektrorasierer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9160 Elektrorasierer
Jojo 33
31/05/2024
France
Le 4x4 du rasoir
Donné par une connaissance donc ayant maintenant environ 10 ans , il marche toujours très bien . La batterie faiblit un peu vers 20 pour cent quand même. Le silence est incomparable . Une tête a tendance à sortir du logement j'ai dû la coller.
Voordelen
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Nadelen
Plus en vente
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.