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Niet meer leverbaar
De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.
Het elektrische scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor zelfs de kortste stoppels.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
3.8
van 5
13
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Jac1940
23/06/2013
Nederland
Prima scheerapparaat !
Ik scheer mij al vanaf mei 2006 met dit apparaat; en het voldoet nog steeds uitstekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat
Gepersonaliseerde
26/04/2024
België
Uitstekend
Na 15 jaar dienst laad de batterij op en na één scheerbeurt is het alweer leeg, geweldig vanaf vandaag een nieuwe 5000 serie als deze het ook zo lang gaat volhouden (5887/10) ik zou wel graag oplaadstation er bij hebben, ik weet niet of het kan worden aangekocht hier in U.A.
Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat
Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat
Lukyanos
24/11/2017
Italia
Solamente un piccolo difetto
Il cavo di collegamento elettrico a spirale, forse troppo corto, non consente un utilizzo ottimale del rasoio che, per contro, non conosce limiti.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.