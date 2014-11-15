Mannen kijken prentjes. Waar ik een hekel aan heb is handleidingen lezen. Meestal doe ik dat dan ook niet en probeer ik op goed geluk. Maar deze handleiding was wel handig. Geen tekst, alleen prentjes en duidelijke pictogrammen. In een mum van tijd weet je de belangrijkste punten. En dat is zooo handig. Autonomie. Mijn vorig toestel was er eentje met snoer. Kom je in landen met een ander stekkersysteem dan ben je gechareld. En loop je 14 dagen onverzorgd rond. Dit toestel is snoerloos. 1 x opgeladen gaat het wel 14 dagen mee. Dus, geen vakanties meer waar je als een landloper rondloopt. Steeds goed geschoren. Gladde jongen. Het scheren zelf verloopt glad. Het toestel zelf ligt makkelijk in de hand. Niet zoveel verschil met mijn vorig Philips scheerapparaat, behalve dat de koppen nog iets meer mee bewegen over de rondingen in het gezicht, met een betere, gladder, resultaat als gevolg. Mr. Proper. Na het scheren, klik je de kop open en spoelt het gewoon af onder de kraan. Handig! Er zit nog wel een borsteltje bij, maar dat gebruik je zo vaak niet meer. Je kan er ook de hele scheerkop afnemen en uit elkaar halen voor een grondige reiniging. Na het afspoelen zet je het toestel in het Jet Clean systeem. Dat is wel een grote lompe bak, maar wel o zo handig. Druk op de knop en het systeem reinigt en smeert zichzelf. Tip: laat het toestel daarna niet in het jet Clean systeem zitten. Anders zijn de koppen de volgende morgen nog vochtig, en dat scheert minder makkelijk. Conclusie: Ik gebruik al jaren een Philips scheeraparaat, maar dit toestel vind ik toch een stuk handiger, hoewel het iets meer plaats nodig heeft in mijn badkamer. Als ik punten zou moeten geven geef ik het een 8,5 op 10.