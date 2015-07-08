Beeldkwaliteit zeer goed. Ondersteuning en aanpassingen in firmware zeer snel. Contact met medewerker servicedesk was zeer correct en ben terug gebeld om een probleem op te lossen. Zou alleen graag, wanneer ik een app uit nettv vaak raadpleeg, rechtstreeks met 1 knop op de afstandsbedining naar voren willen hebben. Als ik op dit moment opnieuw zou mogen kiezen dan zou ik voor dit zelfde product van Philips kiezen.