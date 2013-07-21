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Niet meer leverbaar
Snel. Nauwkeurig. Effectief.
De drie scheerringen van de Speed-XL-scheerhoofden hebben een 50% groter scheeroppervlak voor snel en glad scheren
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
Het elektrische scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor zelfs de kortste stoppels.
3.7
van 5
74
Reviews & awards
Gilio
21/07/2013
Nederland
scheert prima.
ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
lokkie
21/07/2013
Nederland
scheert prima.
ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
vipje45
09/10/2011
Nederland
over de gehele linie uitstekend
Beste scheerapparaat dat ik ooit heb gehad. Met name het scheer resultaat is uitstekend. Apparaat ligt goed in de hand. Het apparaat ziet goed uit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.