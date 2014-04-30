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Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat

HQ8270/21

4.2
| (73) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Snel. Nauwkeurig. Effectief.
De Speed-XL-scheerhoofden met drie scheerringen van dit Philips elektrische scheerapparaat bieden 50% meer scheeroppervlak voor snel en glad scheren.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Snel. Nauwkeurig. Effectief.

  • Met Jet Clean-systeem

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor snel en effectief scheren

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor snel en effectief scheren

Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.

FastRinse met een antibacteriële laag aan de binnenkant

FastRinse met een antibacteriële laag aan de binnenkant

De antibacteriële laag aan de binnenkant van de scheerunit zorgt ervoor dat het scheerapparaat in een paar seconden schoongespoeld is.

Super Lift & Cut-technologie

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

73

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

30/04/2014

Nederland

Nederland

super

\super apparaat. Bij dit apparaat heb ik nog nooit huidirritatie gehad. Ik kreeg dat wel bij de Philips waarbij ik zakjes had om nat te scheren. Maar dit is het einde

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrisch scheerapparaat

23/07/2013

Nederland

Nederland

een prima apparaat

Goede scheerkwaliteit, goed schoon te maken, snel op te laden en lange accuduur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrisch scheerapparaat

23/07/2013

Nederland

Nederland

een prima apparaat

Goede scheerkwaliteit, goed schoon te maken, snel op te laden en lange accuduur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrisch scheerapparaat

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 