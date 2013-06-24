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Niet meer leverbaar
Oplaadbaar
De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.
Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.
De antibacteriële laag aan de binnenkant van de scheerunit zorgt ervoor dat het scheerapparaat in een paar seconden schoongespoeld is.
4.1
van 5
82
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Windydutchman
24/06/2013
Nederland
Goede aankoop
Doet wat hij moet doen zonder problemen: sense and simplicity
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat
frama
09/10/2011
Nederland
zeer goed product
Ik heb een keer een Remington geprobeerd maar dat viel erg tegen. Daarom heb ik weer een Philips gekocht. Die bevalt erg goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat
Harm65
09/10/2011
Nederland
Dit apparaat heeft een goede scheerkwaliteit en - belangrijk - een laag geluidsniveau
Dit apparaat ligt goed in de hand en volgt de contouren van het gezicht op een goede wijze.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.