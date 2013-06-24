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Niet meer leverbaar

8200 seriesElektrisch scheerapparaat

HQ8240

4.1
| (82) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Snel. Nauwkeurig. Effectief.
De drie scheerringen van de Speed-XL-scheerhoofden hebben een 50% groter scheeroppervlak voor snel en glad scheren
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Snel. Nauwkeurig. Effectief.

  • Oplaadbaar

Speed XL-scheerhoofden voor een snel en nauwkeurig scheren

Speed XL-scheerhoofden voor een snel en nauwkeurig scheren

De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor snel en effectief scheren

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor snel en effectief scheren

Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.

FastRinse met een antibacteriële laag aan de binnenkant

FastRinse met een antibacteriële laag aan de binnenkant

De antibacteriële laag aan de binnenkant van de scheerunit zorgt ervoor dat het scheerapparaat in een paar seconden schoongespoeld is.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

82

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

1

24/06/2013

Nederland

Nederland

Goede aankoop

Doet wat hij moet doen zonder problemen: sense and simplicity

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

zeer goed product

Ik heb een keer een Remington geprobeerd maar dat viel erg tegen. Daarom heb ik weer een Philips gekocht. Die bevalt erg goed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

Dit apparaat heeft een goede scheerkwaliteit en - belangrijk - een laag geluidsniveau

Dit apparaat ligt goed in de hand en volgt de contouren van het gezicht op een goede wijze.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 