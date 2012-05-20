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Niet meer leverbaar
Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.
De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.
Personal Comfort Control past het scheerapparaat aan uw huidtype aan. Selecteer de instelling 'Normal' voor snel, aangenaam en glad scheren. Selecteer 'Sensitive' voor aangenaam en glad scheren met maximaal huidcomfort.
4.3
van 5
32
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
klees
20/05/2012
Nederland
makkelijk bedienbaar apparaat ,vlug opgeladen,
gemakkelijk schoon te houden ,snel met opladen, scheer resultaat erg goed kortom een perfect scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190 Elektrisch scheerapparaat
Berlin-TXL
19/03/2022
Deutschland
Alles nach Jahren noch perfekt!
Philips-Rasierer nutze ich seit Jahrzehnten, er liegt gut in der Hand, das Gewicht ist gering, er übersteht Stürze, inzwischen ist Wasser kein Problem, schnelles Laden für etliche Tage, Gummierung sichert die Position! Das Einstellrad für Komfort habe ich nie gebraucht! Wenn es mal eine Generation mit 12 Volt gibt, ist er auch für die lange Autoreise ideal!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer
Hegau
23/07/2021
Deutschland
War der Beste Rasierapparat, bis HEUTE noch
War der Beste Rasierapparat Philips SmartTouch-XL Elektrorasierer HQ9190CC Cleaning System, bis HEUTE noch gegen Teil der Philips Senso Touch 3D Cleaning System
Voordelen
gut Gut Empfindliche Hauttypen ,rasiert gründlich
Nadelen
Es gibt keine Service mehr
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.