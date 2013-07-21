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Niet meer leverbaar
HQ8200/17
De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.
Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.
De antibacteriële laag aan de binnenkant van de scheerunit zorgt ervoor dat het scheerapparaat in een paar seconden schoongespoeld is.
3.7
van 5
74
Reviews & awards
Gilio
21/07/2013
Nederland
scheert prima.
ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
lokkie
21/07/2013
Nederland
scheert prima.
ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
vipje45
09/10/2011
Nederland
over de gehele linie uitstekend
Beste scheerapparaat dat ik ooit heb gehad. Met name het scheer resultaat is uitstekend. Apparaat ligt goed in de hand. Het apparaat ziet goed uit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.