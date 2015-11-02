Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Terug naar je routine
20% korting met voucher* B2R20
Niet meer leverbaar
Bewegende TripleTrack-scheerhoofden
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Uitklaptrimmer
Jet Clean-systeem
De TripleTrack-scheerhoofden - met 3 ringen met scheermesjes - scheren 50% meer huidoppervlak in één keer. Met de DualPrecision-sleuven en -gaatjes scheert u zowel lange haren als stoppels comfortabel af.
De hoofden buigen om dicht op uw huid te blijven en scharnieren om de beweging extra dimensie te geven, voor een gladde, snelle en comfortabele scheerbeurt.
DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.
4.3
van 5
104
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Gerandre55
02/11/2015
Nederland
Geverifieerde koper
echt een geweldig apperaat
scheert naar behoren omdat ik een zware baardgroei heb soms 2 keer per dag
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
bert59
04/10/2015
Nederland
Geverifieerde koper
prima product
zeer goed product,weinig geluid en makkelijk in de hand.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Marka
05/09/2015
Nederland
Prima product, werkt goed en snel
Kwam snel en in een keurige doos. 1 uurtje opladen en scheren maar. Snel glad en zonder wondjes, ziet er mooi uit en laat zich makkelijk schoonhouden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/21 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/21 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.