Een week terug heb ik een nieuw scheerapparaat type PT927/21 met reinigingsapparaat, van Philips aangeschaft. Mijn vorig toestel was een Philips type 4411, waarvan het scheerhoofd gebroken was door een val. Ik was er relatief tevreden over, maar bij het nieuwe toestel valt enorm op dat het veel minder lawaai maakt, en dat het scheerresultaat stukken beter is. Waarschijnlijk zal de pivoterende beweging van de koppen en de triple track mesjes hier wel voor instaan. Het ergonomisch en vernieuwend design van de PT927/21 is een troef, waarvan ik overtuigd ben dat dit een aantal kopers over de streep helpt te trekken. Het toestel wordt geleverd met het gekende reinigingsborsteltje, waarvan iedereen weet dat daarmee enkel een oppervlakkige reiniging van de binnenkant van het scheerhoofd kan uitgevoerd worden. Eigenlijk is dit een stoffige bedoening die een pover resultaat oplevert. Als mijn oud toestel mij op een reis vergezelde, werd het omwille van het “ Sahara” probleem, steevast in het bijhorende opbergzakje en een extra plastiekzak, in de bagagekoffer opgeborgen. Bij het nieuwe PT927/21 toestel wordt het “jet cleaning” systeem bijgeleverd, wat aan bovenvermoed probleem eens en voor altijd een eind zou moeten maken. En ja hoor, het systeem werkt perfect, waardoor de binnenkant van mijn apparaat na elke scheerbeurt glanst als nieuw! Het jet systeem is zeer eenvoudig te bedienen en doet tevens ook dienst als laadstation. Na het toestel in de jet unit vast te pluggen, en op de cleaning knop te drukken, wordt een automatisch reinigingsprogramma gestart. Hierbij wordt tijdens de cyclus het scheerapparaat met tussenpozen aan en afgeschakeld, in de cleaning vloeistof ondergedompeld, en opgeladen. Na elke scheerbeurt maak ik het scheerhoofd open en borstel ik zoveel mogelijk haartjes weg. Dit deed ik trouwens ook telkens bij mijn oud toestel. Dan plaats ik het apparaat in de clean unit, druk op de knop en alles gebeurt vanzelf. Bij de volgende scheerbeurt, het toestel uit de unit pluggen en opnieuw starten. Gewoon subliem! Dit weet ik zeker te appreciëren! Het scheerhoofd kan ook na ieder scheerbeurt onder stromend water gehouden worden waardoor het grootste deel van de haartjes wegspoelen, maar bij dergelijke reinigingsbeurt kan je zeker niet hetzelfde resultaat als bij het “jet cleaning” systeem bekomen. Het scheerapparaat kan ook opgeladen worden door de bijgeleverde adapterkabel van de “jet cleaner” rechtstreeks in het scheerapparaat te pluggen, wat het terug handig maakt indien het meegaat op reis. Er zijn echter wel minpuntjes aan het systeem. Je mag de cleaning unit enkel vullen met speciale Philips reiniger. Dit is zeer interessant voor Philips maar zeker niet voor mijn geldbeugel! Het is algemeen geweten dat de Philips scheerapparaten lang meegaan, en dat voor de fabrikant enkel extra geld in het pocket kan komen, als de klanten op geregelde tijdstippen nieuwe scheermesjes of een nieuwe machine kopen. Door een (SPECIALE?) reinigingsvloeistof als consumabel in het leven te roepen, hopen ze waarschijnlijk een nieuwe geldader aan te boren. De batterijen van mijn oud scheerapparaat hebben het niet lang uitgehouden, en waren ook niet te vervangen. Ik vraag me af wat de kwaliteit van de batterijen bij het nieuwe scheerapparaat zal zijn? Als extra nadeel is het feit dat het volumineuze “jet cleaning” systeem, wat bij gebruik altijd moet aangesloten zijn op de netspanning, te groot en fragiel is om meegenomen te worden in een bagagekoffer. U mag tevens ook best de nodige ruimte, en een extra stopcontact op de wastafel voorzien! Niettegenstaande deze negatieve punten ben ik wel zeer tevreden over dit apparaat en vind ik het een echte aanrader. Scheren doet het als geen ander! Een volledige dag zonder het gevoel te hebben er onverzorgd uit te zien, was voor mij ongekend. En daarbij nog dat perfect werkend reinigingssysteem!