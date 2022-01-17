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Niet meer leverbaar
Oplaadbaar
De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.
Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.
De antibacteriële laag aan de binnenkant van de scheerunit zorgt ervoor dat het scheerapparaat in een paar seconden schoongespoeld is.
4.0
van 5
224
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Mima77
17/01/2022
Nederland
Goed scheerapparaat
& jaar lang feilloos gewerkt. Om de 2 jaar nieuwe koppen. Nu is de scheerkophouder enigszins versleten. Gaan soms niet meer met zijn drieen omlaag/ingedrukt. Vanwege de betrouwbaarheid heb een nieuwe Philips shaver gekocht, Serie 7000.
Voordelen
Werkt altijd
Nadelen
Slijtage koppen na 2 jaar gebruik.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat
WillemR2
12/07/2013
Nederland
prima scheerapparaat voor dagelijks gebruik.
Scheerapparaat bevalt goed. Snel op te laden. Schoonmaken van de scheerkoppen is een lastig klusje.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat
baardje1
16/06/2013
Nederland
5 sterren
Scheren gaat nu veel beter met deze scheerkoppen. Baard verdwijnd als sneeuw voor de zon. Van de kin alswel onder de kraan. en is makkelijk in gebruik!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.