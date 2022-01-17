ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.

Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat

HQ8250/17

4
| (224) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Snel. Nauwkeurig. Effectief.
De drie scheerringen van de Speed-XL-scheerhoofden hebben een 50% groter scheeroppervlak voor snel en glad scheren
Bekijk alle voordelen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Snel. Nauwkeurig. Effectief.

  • Oplaadbaar

Speed XL-scheerhoofden voor een snel en nauwkeurig scheren

Speed XL-scheerhoofden voor een snel en nauwkeurig scheren

De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor snel en effectief scheren

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor snel en effectief scheren

Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.

FastRinse met een antibacteriële laag aan de binnenkant

FastRinse met een antibacteriële laag aan de binnenkant

De antibacteriële laag aan de binnenkant van de scheerunit zorgt ervoor dat het scheerapparaat in een paar seconden schoongespoeld is.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.0

van 5

224

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

17/01/2022

Nederland

Nederland

Goed scheerapparaat

& jaar lang feilloos gewerkt. Om de 2 jaar nieuwe koppen. Nu is de scheerkophouder enigszins versleten. Gaan soms niet meer met zijn drieen omlaag/ingedrukt. Vanwege de betrouwbaarheid heb een nieuwe Philips shaver gekocht, Serie 7000.

Voordelen

Werkt altijd

Nadelen

Slijtage koppen na 2 jaar gebruik.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat

12/07/2013

Nederland

Nederland

prima scheerapparaat voor dagelijks gebruik.

Scheerapparaat bevalt goed. Snel op te laden. Schoonmaken van de scheerkoppen is een lastig klusje.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat

16/06/2013

Nederland

Nederland

5 sterren

Scheren gaat nu veel beter met deze scheerkoppen. Baard verdwijnd als sneeuw voor de zon. Van de kin alswel onder de kraan. en is makkelijk in gebruik!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 