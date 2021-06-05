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Niet meer leverbaar
Bewegende TripleTrack-scheerhoofden
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Uitklaptrimmer
Oplaadstandaard en etui
De TripleTrack-scheerhoofden - met 3 ringen met scheermesjes - scheren 50% meer huidoppervlak in één keer. Met de DualPrecision-sleuven en -gaatjes scheert u zowel lange haren als stoppels comfortabel af.
De hoofden buigen om dicht op uw huid te blijven en scharnieren om de beweging extra dimensie te geven, voor een gladde, snelle en comfortabele scheerbeurt.
DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.
4.1
van 5
56
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
A3jaan
05/06/2021
Nederland
Fijn scheerapparaat met trimmer
Heb een kleine 10 jaar plezier gehad van dit apparaat. Helaas i.v.m. slijtage van het kunststoffen onderdeel dat de koppen op zijn plaats moest houden, afstand moeten doen.
Voordelen
zie revieuw
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
A3jaan
09/12/2020
Nederland
Bijzonder fijn scheerapparaat en neustrimmer
Apparaat ligt goed in de hand en voldoet in ruime mate. Neustrimmer is handige toevoeging.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
Opzichter
14/10/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Fijn en gevoelig en goed
Het is een apparaat met een gevoelige scheerkop die prettig scheert. Door de gevoelige kop vraagt het bepalen van de randen van het scheergebied rond de mond en neus extra aandacht en ervaring. De accu loopt niet snel leeg!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.