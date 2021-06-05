Al meer dan 50 jaar scheer ik me dagelijks met een Philips scheerapparaat. Op mijn zestiende begon ik met een Cordless Philishave op penlite batterijen, In totaal heb ik zeven scheerapparaten van Philips in al die jaren gekocht en met veel plezier gebruikt. Hoewel ik nu nog niet echt aan vervanging toe was (ik heb ook nog een prima werkende HQ8890), werd ik nieuwsgierig gemaakt naar de Triple Track scheertechniek. Ik had er best wat voor over om deze techniek te proberen. De PT925 doet wat de folderspecificaties beloven: heerlijk scheren! De Triple Track scheertechniek lijkt wat gevoeliger, maar scheert stiller, sneller en dieper dan ik gewend was. Het scheerapparaat ligt zoals (gewend van de eerdere Philishaves) fijn in de hand, voelt degelijk (en toch licht) aan en is eenvoudig schoon te houden onder de kraan en met de Philips Cleaning Spray die ik als accessoire erbij heb gekocht. De accuduur van de PT925 is goed (20 scheerbeurten is te halen met een volle accu) en het opladen gaat binnen een uur. Het kleurgebruik en design van dit scheerapparaat 'voelt’ vertrouwd aan, klassieke look van een scheerapparaat uit de jaren tachtig, negentig van vorige eeuw en is toch hedendaags. De reisetui is wat povertjes maar doet z’n werk. Zoals bij mijn eerdere Philips scheerapparaten is dit ook weer een goede keuze geweest!