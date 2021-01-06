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Niet meer leverbaar
De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.
Het elektrische scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor zelfs de kortste stoppels.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
4.6
van 5
14
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Lauf+rad
06/01/2021
Deutschland
bester Rasierer.
mein bester Rasierer und die schonende Schnittleistung.
Voordelen
gut
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8150/16 Elektrorasierer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8150/16 Elektrorasierer
manne006
29/10/2016
Deutschland
Rasierer
wird wohl nicht mehr hergestellt...ist ja auch ca. 11 Jahre alt. Jetzt lässt der Akku nach. Trotzdem..er war sehr gut.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8150/16 Elektrorasierer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8150/16 Elektrorasierer
Udo56
17/11/2015
Deutschland
Eigentor von Philips
Schon seit 2006 rasiere ich mich mit diesem Rasierer. Die Akku-Leistung ist nach wie vor top. Nun bin ich gerade dabei, die Scherköpfe das 2. mal in diesen Jahren zu wechseln. Ein sehr leichter und handlicher Rasierer, der gründlichen Art. Sogar meine Frau ist mit meiner Rasur zufrieden. Ein top Rasierer, der tut, was er soll.... Tja, wer solche Geräte baut, der weiß, dass die Kundschaft bleibt, aber erst nach gaaaanz vielen Jahren!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8150/16 Elektrorasierer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8150/16 Elektrorasierer
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.